Нисикори: на турнирах в Азии я прибавил в психологическом плане

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу в третьем круге турнира в Шанхае (Китай) над американцем Сэмом Куэрри. Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

«В первом сете была очень напряжённая борьба. У меня было не так много шансов. На тай-брейке у соперника был сет-пойнт. Я старался удержаться в игре. Постарался сосредоточиться на том, чтобы взять гейм. К счастью, я выиграл тай-брейк, а дальше уже я был больше уверен в себе.

Чувствую ли я, что играю лучше в конце года? Да, конечно, я чувствую больше уверенности в своих силах. Думаю, в психологическом плане я стал «свежее». Я доволен своими результатами на турнирах в Азии.

Надеюсь попасть на итоговый турнир в Лондоне, но не слишком думаю об этом. Скорее, думаю о хороших результатах на каждом турнире», — сказал Нисикори в интервью пресс-службе ATP.

В четвертьфинале Нисикори сыграет с Роджером Федерером.