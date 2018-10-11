Гендиректор Кубка Кремля: пока остановились на ЛФК ЦСКА

Генеральный директор ЗАО «Кубок Кремля» Яков Шатхин в преддверии старта турнира «ВТБ Кубок Кремля» заявил, что организаторы планируют переехать из «Олимпийского». С большой долей вероятности в будущем турнир будет проводиться в ЛФК ЦСКА.

«ВТБ Кубок Кремля» был, есть и останется. Это знаковое, первое в новейшей российской истории крупное международное ежегодное спортивное соревнование, которое по определению не может исчезнуть просто так. Могу точно сказать, что турнир будет проводиться в Москве, хотя и на другой площадке, и обретёт своё новое, надеюсь, не менее привлекательное лицо. Другое дело, что определённая ностальгия сейчас, конечно, присутствует. Ведь «Олимпийский» — особое, намоленное теннисное место, где наши спортсмены провели немало замечательных поединков, а болельщики пережили огромное количество ярких эмоций. По опыту организации матчей на Кубок Дэвиса и Кубок федерации могу сказать, что люди, которым интересен теннис, до сих пор охотнее всего шли именно сюда. И не потому, что другие стадионы в Москве плохие, просто так сложилась жизнь. Но она не стоит на месте, и мы обязаны двигаться дальше.

На данный момент мы остановились на легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. При этом не исключено, что полуфиналы и финалы будут сыграны на хоккейном стадионе «ВТБ Арены», которая по идее вот-вот должна войти в строй. Надеюсь, что в ближайшем будущем «ВТБ Арена» будет способна принять весь турнир с начала до конца. Но для этого там требуется достроить несколько других объектов — гимнастический зал и другие.

И если мы выберем именно ЛФК, то постараемся использовать его внутреннее пространство так, чтобы спортсменам и зрителям было максимально удобно», — цитирует Шатхина «Коммерсантъ».