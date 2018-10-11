Гаврилова: была недовольна собой в матче с Никулеску, я допускала много ошибок

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова прокомментировала победу во втором круге турнира в Гонконге над представительницей Румынии Моникой Никулеску (6:3, 4:6, 7:6).

«Наверное, я была слишком эмоциональной и расстроенной, потому что допускала слишком много ошибок, хотя и чувствовала, что веду игру.

Мне удалось повысить уровень своей игры, но я была не слишком довольна собой.

Никулеску — настоящий боец. Но я сама потеряла концентрацию. Я больше устала в моральном, а не в физическом плане. Наверное, это и повлияло на мою игру, привело к большому количеству ошибок», — цитирует Гаврилову Fox Sports Australia.

Соперницей австралийской теннисистки в четвертьфинале турнира в Гонконге станет китаянка Чжан Шуай.