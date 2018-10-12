А. Зверев победил Эдмунда и стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Шанхае

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под четвёртым номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Великобритании Кайла Эдмунда, получившего 11-й номер посева, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.



Александр 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Кайла 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в финал Зверев поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Новак Джокович (Сербия, 2).



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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