Соболенко выбыла из борьбы за попадание на Итоговый чемпионат WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвёртым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Тиме Бачински со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Это означает, что уроженка Минска выбыла из борьбы за попадание на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, сообщает официальный сайт тура.

Шансы на попадание на Итоговый чемпионат WTA сохраняют чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, голландка Кики Бертенс и американка Слоан Стивенс.

Ранее на этот турнир квалифицировались румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, датчанка Каролина Возняцки и чешка Петра Квитова. Соревнования пройдут в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Соболенко проиграла Бачински в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

Соболенко: я не переживаю по поводу шансов попасть на Итоговый чемпионат