Халеп: пришло время лететь в Москву и проверить своё состояние

Первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, снявшаяся из-за травмы по ходу поединка стартового раунда турнира в Пекине (Китай) с Онс Жабер из Туниса, опубликовала фото с тренировки. На следующей неделе уроженка Констанцы сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля».
«Привет, ребята! Я упорно работала над укреплением своей спины. Теперь пришло время лететь в Москву и проверить своё состояние», — написала Халеп в своём «твиттере».
Фото доступно в «твиттере» Симоны Халеп.
Кубок Кремля пройдёт с 13 по 21 октября 2018 года. Уроженка Констанцы в 2013 году стала победительницей этих соревнований. Кроме того она в Москве одержала победу на чемпионате Европы U16.
В 2018 году Симона выиграла «Ролан Гаррос», а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.
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