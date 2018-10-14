Петкович: в матче против Младенович мне противостоял и Тим

Немецкая теннисистка Андреа Петкович после победы в четвертьфинале турнира в Линце над француженкой Кристиной Младенович (6:1, 6:3) посетовала, что ей в этом матче противостояла не только соперница, но и её бойфренд, австрийский теннисист Доминик Тим.

«Во время матча я слышала крики с трибун, обернулась, думая, что кричат мне. Но я увидела там отца Младенович. А затем ещё и увидела Тима! Всё это было немного странно.

На мой взгляд, это было нечестно. Я сказала им, что против меня сегодня играли сразу двое», — цитирует Петкович Tennis World USA.

В результате Петкович дошла до полуфинала, где уступила россиянке Екатериной Александровой. В финале Александрова потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи.