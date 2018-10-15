Нисикори поднялся на 9-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 15 октября японский теннисист Кей Нисикори поднялся на девятую строчку.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 18-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 15 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5160.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4770.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3825.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3720.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3535.
9 (10). Кей Нисикори (Япония) — 3000.
10 (9). Джон Иснер (США) — 2930.
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18 (19). Даниил Медведев (Россия) — 1752…
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1630…
71 (69). Андрей Рублёв (Россия) — 705…
98 (93). Евгений Донской (Россия) — 537.