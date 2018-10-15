Мело: в этой части сезона мы с Куботом играем лучше всего

Бразилец Марсело Мело и поляк Лукаш Кубот поделились впечатлениями от завоевания титула на турнире в Шанхае (Китай) в парном разряде. В финале они обыграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса со счётом 6:4, 6:2.

«Теперь мы отправляемся в Вену, а затем сыграем в Париже. Мы уже квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP. Мы очень довольны тем, как играем сейчас. В этой части сезона мы играем лучше всего.

Я трижды побеждал в Шанхае. В прошлом году мы дошли до финала. Каждый год мы с нетерпением ждём этого турнира. Надеюсь, я буду так же хорошо выступать здесь ещё много лет.

В финале мы сыграли отлично. Думаю, с каждым матчем мы играли всё лучше. Мы знали, что в финале должны отдать все силы для победы. Нам противостояли очень непростые соперники", — цитирует Мело официальный сайт тура.



«Я очень рад, что именно мы выиграли последний розыгрыш, и я смог отпраздновать победу танцем», — сказал Кубот.