Халеп: меня вдохновляла Шарапова

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, оценила своё выступление в сезоне.

«Чувствую, что в этом сезоне я играла на хорошем уровне и была очень стабильна и сильна в физическом и психологическом планах. Я просто хочу радоваться своему достижению и наслаждаться моментом. Конечно, это самое приятное. Очень сложно сохранить за собой первую строчку рейтинга, потому что на каждом турнире ты ощущаешь давление.

Я благодарна своим друзьям, тренеру Даррену Кэхиллу. Меня вдохновляли бывшие первые ракетки мира — Ким Клейстерс, Амели Моресмо и Мария Шарапова», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

На этой неделе Симона сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

Халеп завершит 2018 год в статусе первой ракетки мира