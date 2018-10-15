Халеп: если не сыграю в Москве, то и выступление в Сингапуре будет под вопросом

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам года, прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре и оценила своё нынешнее состояние. Уроженка Констанцы продолжает восстановление после травмы спины.

«Я горжусь тем, что квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA. Здорово, что мне удалось это сделать. Что касается моего состояния, то я работаю над укреплением спины, но пока не тренировалась на 100%. Если я не смогу сыграть в Москве, то и выступление в Сингапуре будет под вопросом. Сейчас я ничего не могу сказать, но приму решение, поставив на первое место своё здоровье», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

На турнире «ВТБ Кубок Кремля» Симона должна стартовать со второго круга.

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