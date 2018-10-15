Потапова: я получила хороший опыт, который мне поможет в будущем

Россиянка Анастасия Потапова после поражения от Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:3, 2:6, 5:7 в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» отметила поддержку московских болельщиков и выразила надежду, что следующий матч сложится для неё удачнее.

«Это был тяжёлый матч, я оставила все силы на корте. Да, мне чуть-чуть не хватило, но это была моя первая игра на таком уровне. Думаю, для меня это будет хороший опыт, который мне поможет в будущем.

Для меня играть дома всегда приятно, потому что публика всегда меня поддерживает. Когда тяжело, они дают мне дополнительные силы. Это потрясающе, когда у тебя есть свои болельщики и когда ты выступаешь у себя в родных стенах. Надеюсь, что следующий раз у меня будет более удачным», — передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.