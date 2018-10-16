Касаткина: поздний матч был своего рода испытанием, но что поделать?

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

«Поздний матч был своего рода испытанием, но что поделать? Мне пришлось через него пройти. Да и соперница была очень сложная, мы с ней несколько раз играли затяжные матчи. Рада, что я смогла выиграть», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.

За выход в четвертьфинал Кубка Кремля Касаткина поспорит либо с представительницей Франции Ализе Корне, либо со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Касаткина оказалась сильнее Цуренко на старте Кубка Кремля