Джокович: всех своих целей я добился благодаря вере

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о роли веры в его жизни и теннисной карьере.



«Вера? Это интересный вопрос. Думаю, она играет важную роль для меня не только в теннисе, но и во всей моей жизни. Вера – это то, что всегда должно у вас присутствовать, вне зависимости от ситуации, в которой вы находитесь.



Были времена, когда я изо всех сил боролся с излишней эмоциональностью и действительно не мог понять, смогу ли преодолеть это, смогу ли стать первой ракеткой мира. Но я смог. Смог добиться своих целей благодаря вере», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Новак Джокович – экс первая ракетка мира и 14-кратный победитель турниров «Большого шлема». В данный момент серб располагается на второй строчке рейтинга ATP.