Иванишевич: побед на Уимблдоне, подобных моей, больше не случится

Экс вторая ракетка мира, победитель Уимблдона-2001 Горан Иванишевич вспомнил свою главную победу в карьере. Стоит отметить, что Горан является единственным теннисистом в истории, которому удавалось выигрывать турнир «Большого шлема», будучи обладателем «уайлд-кард».



«С тем Уимблдоном у меня связано множество особенных воспоминаний. Первое – когда мне вручили «уайлд-кард», следом – полуфинал, финал, те самые матчболы. Момент, когда я поднял трофей… Я по-прежнему держу это всё в голове, ведь ничто более не сравнится с этим.



Я выиграл Уимблдон в понедельник. Теперь в Лондоне есть крыша, и подобных вещей не случится. Я помню этот матч, словно это был футбольный матч», – цитирует Иванишевич Tennis World USA.



В решающем поединке Горан обыграл австралийца Патрика Рафтера со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7. Завершил матч Иванишевич лишь с третьего матчбола – предыдущие два он потерял, совершив две двойные ошибки.

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