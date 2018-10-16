Калинская: после игры с Младенович тяжело настраивалась на матч в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская очень расстроилась после проигрыша француженке Кристине Младенович со счётом 1:6, 3:6 в первом круге ВТБ Кубка Кремля. Но 19-летняя уроженка Москвы рада, что вместе с Нигиной Абдураимовой из Узбекистана ей удалось выйти в четвертьфинал турнира в парном разряде.

«Поединок с Младенович? Очень хотела выиграть, однако у меня сегодня не складывалась игра. Бывает день, когда ничего не получается. После матча было тяжело настроиться на встречу в парном разряде, поскольку я очень расстроилась. Но в паре получилось хорошо вместе сыграть», — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Следующими соперницами Калинской и Абдураимовой на Кубке Кремля станут россиянка Евгения Родина и представительница Австралии Айла Томлянович.

Калинская в двух сетах проиграла Младенович в первом круге Кубка Кремля