Сегодня, 17 октября, состоится матч второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют француженка Ализе Корне и россиянка Дарья Касаткина, посеянная под шестым номером. Начало поединка запланировано на 18:30 мск. Соперницы встречались в этом году на турнире в Санкт-Петербурге. Победу одержала россиянка со счётом 6:2, 6:1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Корне — Касаткина на Кубке Кремля.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с Валентини Грамматикопулу (LL) из Греции, либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой.



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.