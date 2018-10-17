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Герасимов обыграл Пэра и вышел в 1/4 финала Кубка Кремля

Герасимов обыграл Пэра и вышел в 1/4 финала Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Представитель Беларуси Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда соревнований он в двух партиях победил француза Бенуа Пэра – 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 13 минут. Герасимов сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. Пэр 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Герасимов поборется с победителем матча Марко Чеккинато (Италия, 1) – Адриан Маннарино (Франция).

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

17 октября 2018 года, среда. 14:00 МСК
Кубок Кремля (м). 2-й круг
Матч окончен
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
57
Франция
4:6
4:6
 
Егор Герасимов
Егор Герасимов
217
Беларусь
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