Герасимов обыграл Пэра и вышел в 1/4 финала Кубка Кремля

Представитель Беларуси Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда соревнований он в двух партиях победил француза Бенуа Пэра – 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 13 минут. Герасимов сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. Пэр 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.



За выход в полуфинал Кубка Кремля Герасимов поборется с победителем матча Марко Чеккинато (Италия, 1) – Адриан Маннарино (Франция).



Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

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