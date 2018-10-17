Джокович: никогда не просил отстранить конкретных судей от работы на моих матчах

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что никогда не имел проблем с судьями, которые обслуживали его поединки.



«Честно говоря, я никогда не просил конкретных судей не обслуживать мои матчи. Судьи — это тоже люди, и им свойственно допускать ошибки. Мы все их допускаем.



Судьи должны особенно фокусироваться на игре и быть внимательными на тех поверхностях, на которых от мячей не остаётся следов. При этом им нужно принимать решения очень быстро, и каждое из таких решений может серьёзно повлиять на исход матча. Всё это оказывает большое давление на них, поэтому я с пониманием отношусь к возможным ошибкам.



Безусловно, на корте эмоции часто преобладают над здравым смыслом. Были матчи, когда я считал, что судья демонстрирует некоторую предвзятость, однако я никогда не задумывался о просьбе отстранить его от работы на моих играх. Это было бы несправедливо по отношению к нему», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Джокович: судей нужно штрафовать, если они допускают ошибки