Каррера на русском языке поздравил Касаткину с победой: отлично, Дарья!

Тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера поздравил россиянку Дарью Касаткину с выходом в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Касаткина в матче второго круга нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 3:6, 7:5, 6:4.
«Отличный матч, отличная победа. Отлично, Дарья!» — написал Каррера в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карреры.
Ранее сообщалось, что Каррера смотрел матчи Кубка Кремля в компании бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, который является болельщиком «Спартака».
Касаткина в четвертьфинале турнира сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая обыграла гречанку Валентини Грамматикопулу.
Призовой фонд женского турнира Кубка Кремля превышает $ 900 тыс.
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