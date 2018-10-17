Каррера на русском языке поздравил Касаткину с победой: отлично, Дарья!

Тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера поздравил россиянку Дарью Касаткину с выходом в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Касаткина в матче второго круга нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

«Отличный матч, отличная победа. Отлично, Дарья!» — написал Каррера в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карреры.

Ранее сообщалось, что Каррера смотрел матчи Кубка Кремля в компании бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, который является болельщиком «Спартака».

Касаткина в четвертьфинале турнира сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, которая обыграла гречанку Валентини Грамматикопулу.

Призовой фонд женского турнира Кубка Кремля превышает $ 900 тыс.