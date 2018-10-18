Сегодня, 18 октября, состоится четвертьфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина, получившая шестой номер посева. Начало поединка запланировано на 18:30 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Касаткина на Кубке Кремля.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с представительницей Беларуси Александрой Саснович, либо с британкой Йоханной Контой.



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.