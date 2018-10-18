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Шарапова опубликовала очередное фото своего бойфренда

Фото: instagram.com/mariasharapova
Шарапова опубликовала очередное фото своего бойфренда
Теннис / WTA

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опубликовала фотографию своего бойфренда, британского бизнесмена Александра Гилкса. Фотографию Гилкса россиянка выложила в сторис своего «инстаграма».

Шарапова долгое время не подтверждала факта отношений с британцем, однако в последнее время посещает с ним некоторые мероприятия. Ранее папарацци публиковали пикантные фото Шараповой и Гилкса.

В середине сентября Шарапова досрочно завершила сезон. Изначально россиянка планировала после поражения в четвёртом круге US Open отдохнуть до конца сентября, а затем сыграть подряд три турнира – в Пекине, Тяньцзине и Москве. Теперь возвращения Марии на корт стоит ждать только в начале января на другом соревновании в Китае – в Шэньчжэне.

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