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Калинская не смогла выйти в финал Кубка Кремля в парном разряде

Калинская не смогла выйти в финал Кубка Кремля в парном разряде
Теннис / Кубок Кремля

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Узбекистана Нигина Абдураимова не смогли пробиться в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, в двух сетах проиграв хорватке Дарии Юрак и румынке Иоане-Ралуке Олару со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Калинская и Абдураимова трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

В финале Юрак и Олару сыграют с россиянкой Александрой Пановой и немкой Лаурой Зигемунд.

В 2017 году победительницами Кубка Кремля в парном разряде стали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].

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