Звонарёва: в матче с Севастовой я сделала всё, что могла

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала поражение в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля от представительницы Латвии Анастасии Севастовой (6:4, 5:7, 6:3).

«Я думаю, что в целом матч получился хорошим, качественным, теннис высокого уровня. Конечно, были моменты, которые я могу ещё улучшить. Но в любом случае считаю, что сделала всё, что могла. Соперница в концовке отлично играла.

Как изменился теннис? Девочки стали более атлетичными и мощными. Без хорошей физической подготовки играть на высоком уровне невозможно. Как нужно играть мне? Наверное, стоит опираться на свой опыт, который позволял мне выигрывать большие матчи.

Очень здорово, что здесь болеют эмоционально. Я старалась не обращать внимания, когда отвлекали криками. Но здорово, что столько людей мне сегодня помогали.

Дальше планирую сыграть на турнире во Франции. Завтра отдохну, нужно восстановиться, а в конце недели вылетаю во Францию.

Подводить итоги по этому году сложно. Если я хочу дальше играть на высоком уровне, нужно уделить внимание подготовке», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.