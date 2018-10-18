Медведев: рад, что смог легко победить Лайовича, уже втянулся в турнир

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над сербом Душаном Лайовичем (6:2, 6:1) во втором круге ВТБ Кубка Кремля.

«В принципе я доволен результатом. На задней линии я играл хорошо, мог получше подавать, но зато хорошо принимал. Отдал всего лишь три гейма. То есть в целом доволен, но всё равно ещё есть куда стремиться.



Не слишком ли резвый старт? Нет. Наоборот, всё супер, потому что первый матч всегда тяжёлый. Это мой первый турнир в профессиональном теннисе, в котором я начинаю с BYE (пропуск высокорейтинговым игроком первого круга. – Прим. «Чемпионата»). Обычно это тяжело, поэтому я немножко нервничал, особенно это было видно в начале матча. И я рад, что смог легко победить, уже втянулся в турнир. Надеюсь, это поможет в следующих кругах», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.