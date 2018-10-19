Мугуруса: я очень рада, что в этом году сыграю в Чжухае

Испанка Гарбинье Мугуруса и американка Мэдисон Кис прокомментировали своё попадание на турнир «Элит Трофи», который стартует в Чжухае (Китай) 29 октября.

«Я очень рада, что в этом году сыграю в Чжухае. Я впервые приму участие в этих соревнованиях, но слышала много хорошего о турнире „Элит Трофи“. Я рада стать участницей этого события», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA-тура.

«Я так рада, что вновь получила возможность выступить в Чжухае. Я во второй раз сыграю там. С нетерпением жду встречи с местными болельщиками», — сказала Кис.

Ране стало известно, что на этот турнир также квалифицировалась представительница Германии Юлия Гёргес. Китайская теннисистка Ван Цян получила «уайлд-кард» от организаторов.