Медведев: понял, что могу обыгрывать таких теннисистов, как Федерер

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал свои матчи с многолетними лидерами мирового тенниса сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

«С Джоковичем я играл всё-таки, когда он был не в лучшей своей форме, пусть я два раза и проиграл. Плюс я тогда был другим игроком, поэтому сравнивать тяжело. Но, в принципе, в любом случае, когда играешь с игроком первой десятки, сразу чувствуешь совершенно другой ритм игры и ритм их ударов. Они не дают тебе дышать. За счёт этого они и стоят в десятке. Если со всеми другими игроками ты можешь навязывать свою игру, есть время подумать над своими ударами, то игроки десятки не дают времени ни на что, но в этом их сила. Но это и есть опыт, надо учиться их обыгрывать.

Матч с Федерером в Шанхае? Это был хороший опыт, потому что, даже несмотря на то что я уже второй год в туре, всё-таки я играл не так много против лучших игроков. И я понял, что могу выигрывать у таких людей, как Федерер, потому что я был к этому очень близок. И считаю, что всё решилось на нескольких мячах и могло повернуться и в мою сторону», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.