Впервые с 2014 года российский теннисист попадёт в топ-20 рейтинга ATP

Успехи россиянина Даниила Медведева на турнирах в Токио и «ВТБ Кубок Кремля» позволят ему впервые в карьере попасть в число двадцати лучших теннисистов мира. Уже в ближайший понедельник он станет как минимум 19-й ракеткой мира. Впервые в карьере попасть в топ-20 может и соотечественник Медведева — Карен Хачанов. Для этого ему нужно выиграть турнир в Москве.



Интересно, что теннисиста из России в топ-20 мирового рейтинга ATP не было с 2014 года. Михаил Южный завершил 2013 год на 15-й строчке в рейтинге и до середины 2014-го продержался в двадцатке лучших.



Напомним, Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся в полуфинальном матче Кубка Кремля. Единственная встреча теннисистов состоялась на прошлогоднем розыгрыше NextGen Finals, где победу одержал Медведев.

«Нас таких трое ребят. И мы друг друга только подталкиваем вперёд» Россиянин Даниил Медведев — о конкуренции с Рублёвым и Хачановым и о буйном темпераменте, из-за которого он постоянно попадает в истории.