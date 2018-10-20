Сегодня, 20 октября, состоится полуфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют первая и вторая ракетки России Даниил Медведев и Карен Хачанов соответственно. Начало поединка запланировано на 17:30 мск.

Ранее соперники встречались один раз – на дебютном розыгрыше турнира NextGen победу одержал Даниил. В рейтинге ATP Медведев занимает 21-ю строчку, Хачанов — 26-ю.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Медведев – Хачанов на Кубке Кремля.



Победитель этого поединка за главный трофей соревнований поспорит с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) – Андреас Сеппи (Италия).



Турнир с призовым фондом $ 856 445 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур победил Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

Впервые с 2014 года российский теннисист попадёт в топ-20 рейтинга ATP

Медведев: матч с Хачановым? Будет весело – нам некомфортно играть друг с другом