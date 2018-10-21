Эдмунд: выиграть в полуфинале у Гаске мне помогла моя подача

Британский теннисист Кайл Эдмунд (1) прокомментировал свой выход в финал турнира в Антверпене после победы над французом Ришаром Гаске (4) со счётом 6:3, 6:4. За титул турнира категории ATP250 с призовым фондом €612 755 Эдмунд сыграет с ещё одним французским теннисистом — шестой ракеткой турнира Гаэлем Монфисом.

«Сегодня я хорошо подавал. Мне помогла моя подача, которая избавила меня от неприятностей, а также добавила мне несложные очки. Конечно, я хотел бы, чтобы мой не самый лучший опыт выступления в финалах изменился на этот раз. Но я не хочу думать об итоговом результате. Я задумываюсь о процессе победы в теннисном матче против очень хорошего игрока», — приводит слова Эдмунда пресс-служба АТР.