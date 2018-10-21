Осака: известность не изменила мою игру

Японская теннисистка Наоми Осака перед стартом Итогового турнира WTA в Сингапуре прокомментировала успехи в нынешнем сезоне. 21-летняя Осака выиграла US Open, победив в финале бывшую первую ракетку мира американку Серену Уильямс. Спортсменка призналась, что после победы жизнь изменилась, но это не повлияло на её игру.

«Конечно, меня стали больше узнавать, теперь чувствую себя немного иначе. Раньше казалось, что меня знают только в Японии. Теперь меня узнают в аэропортах, во многих местах, это немного весело.

Тем не менее я не изменилась. Даже не думаю о том, как изменилась моя личность. Я сосредоточена на матчах, играю в теннис, и всё. Всё остальное отодвигаю в сторону», — цитирует Осаку AFP.