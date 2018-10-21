Федерер: с первых минут распознал большой потенциал Вавринки

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил первую совместную тренировку с соотечественником, Стэном Вавринкой. По словам Федерера, большой потенциал Вавринки был заметен с первых минут.

«Это было довольно давно, мы впервые вместе поиграли в Национальном теннисном центре в Швейцарии. До этого я никогда о нём не слышал. Мне сказали, что есть сильный юниор из франкоговорящей части Швейцарии, который хотел бы со мной поиграть. Я согласился, мы вышли на корт и потренировались.

Я был сильно впечатлён, как он бьёт по мячу, особенно его бэкхендом. Вавринка сильно прибавил, особенно в плане физики. Он один из самых физически сильных игроков тура», — цитирует Федерера Tennis World USA.