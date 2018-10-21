Стивенс: не вижу ничего плохого в подсказках тренеров

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала возможное разрешение подсказок тренеров на турнирах WTA. Дискуссия на эту тему возникла в теннисном сообществе после судейского скандала в финале US Open. Тогда с американки Серены Уильямс сняли очки за подсказку тренера с трибун, после чего теннисистка назвала судью «сексистом» и «вором».

«Думаю, на турнирах тренеры и так активно подсказывают игрокам с трибун. Не знаю, правильно это или нет. На мой взгляд, работа тренеров и подсказки – важная часть в теннисе. На корте ты бываешь совсем один», — цитирует Стивенс AFP.

После US Open тренер Уильямс Патрик Муратоглу признался, что подавал американке сигналы с трибун. Серена выразила недоумение в связи со словами французского специалиста. Также Муратоглу призвал легализовать подсказки на турнирах.