Квитова: это ещё не конец, по-прежнему есть шансы пройти дальше

Чешская теннисистка Петра Квитова подвела итоги своего первого матча на Итоговом чемпионате WTA, где она в двух сетах потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной — 3:6, 3:6.

«Жизнь делает меня счастливой. Горжусь собой, что получила возможность играть здесь и стать частью этого турнира. Я не подавлена, просто сижу и плачу. По-прежнему есть шансы пройти дальше, это ещё не конец.



В первом сете у меня было преимущество при счёте 30:0 на её подаче, но я не смогла им воспользоваться. Знала, что нужно идти вперёд и играть более агрессивно. Однако я допустила ряд простых ошибок», — цитирует Квитову официальный сайт WTA.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.