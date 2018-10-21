Видеообзор победы Эдмунда в финале турнира в Антверпене

Британец Кайл Эдмунд сегодня выиграл первый турнир ATP в своей карьере. Эдмунд в финале турнира в Антверпене (Бельгия) нанёс поражение французу Гаэлю Монфису в трёх сетах. Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Эдмунд выиграл свой первый турнир ATP в одиночном разряде. При этом в Бельгии 23-летний спортсмен провёл лишь три матча. Британец стартовал со второго круга, преодолев первый на bye. А в полуфинал прошёл на отказе белоруса Ильи Ивашко, получившего травму.

Призовой фонд турнира в Антверпене составил € 612 755. В прошлогоднем финале француз Жо-Вильфрид Цонга обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Эдмунд в настоящий момент является первой ракеткой Великобритании. В рейтинге ATP Эдмунд занимает 15-е место.