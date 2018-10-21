Возняцки: в матче с Каролиной Плишковой не смогла поймать ритм игры

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от чешки Каролины Плишковой (2:6, 4:6) на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Следующей соперницей Возняцки станет Петра Квитова (Чехия), которая уступила украинке Элине Свитолиной (3:6, 3:6).

«У меня были некоторые проблемы, я не могла поймать ритм игры. Думаю, были моменты, когда я играла очень хорошо, пыталась заставить соперницу много бегать по корту. Но были и такие ситуации, когда я не успевала к мячу, отбивала его не туда, куда планировала.

В следующем матче надо действовать лучше, использовать свои моменты. Сегодня получалось не всё, но в целом я играла правильно. Могу вынести из этого поражения и позитив, который поможет в следующей игре.

Довольна тем, как играла у сетки. Также были розыгрыши, которые, как мне кажется, шли по моему сценарию. Но, естественно, получалось не всё», — приводит слова Возняцки пресс-служба WTA.