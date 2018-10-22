Бертенс: в концовке сезона моя единственная цель — больше наслаждаться игрой

Голландская теннисистка Кики Бертенс рассказала о своём настрое на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. В 2018 году 26-летняя уроженка Ватерингена выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.

«Надеюсь, сейчас я смогу расслабиться. Конечно, стресс и напряжение остаются, так как хочется завершить сезон на хорошем уровне. Этот год получился для меня невероятным. Последние недели были очень напряжёнными. Ты стараешься не думать о возможном попадании на Итоговый чемпионат, проводишь матч за матчем, но всё равно считаешь, как много очков нужно заработать.

В концовке сезона моя единственная цель — больше наслаждаться игрой. Пока у меня получается. Конечно, по ходу сезона были и другие задачи — войти в топ-10, а затем попасть в Сингапур. Я сумела достичь своих целей и могу гордиться собой. Надеюсь, мне удастся и здесь выступить хорошо", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

Сегодня, 22 октября, Кики сыграет с немкой Анжеликой Кербер.