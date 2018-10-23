Осака: жалеть мне не о чем, Стивенс заслужила победу

Японка Наоми Осака прокомментировала поражение на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре от американки Слоан Стивенс со счётом 5:7, 6:4, 1:6.

«После поражения мне было грустно пять минут. Затем я стала думать о том, что на проигрышах учишься больше, так что я могу извлечь урок и применить полученный опыт в следующей встрече. В Сингапуре играют лучшие теннисистки мира, поэтому ожидаешь, что сражение будет в каждом матче. С каждой игрой можешь стать сильнее.

Здорово, что после поражения ты не вылетаешь. В этом смысле Итоговый чемпионат — особенный турнир. Тот факт, что получаешь возможность извлечь урок, это здорово.

Обычно, если я проигрываю, стараюсь делать вещи, которые могут изменить ход встречи. Но сейчас жалеть мне не о чем. Весь матч был настоящей битвой. Слоан играла здорово, она заслужила победу.

Я не могу гордиться лишь процентом попадания первой подачи и эмоциональными срывами. Я играю лучше, когда никто не знает, о чём я думаю. Но я всё ещё стараюсь контролировать свои эмоции. Пока удаётся не всегда, поэтому случаются взлёты и падения", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

24 октября Наоми сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

«Я играла с Кербер миллион раз, но не стала экспертом по ней. Мы обе знаем, как будем играть. Она выигрывала турниры „Большого шлема“. Думаю, она продемонстрирует прекрасный теннис. Мне нужно быть готовой к сложному поединку», — сказала Осака.