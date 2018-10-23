Хасе: организаторы Кубка Дэвиса слишком напрягаются по поводу отказа звёзд

Голландский теннисист Робин Хасе прокомментировал возможный отказ от участия в обновлённом Кубке Дэвиса ведущих теннисистов мира.



«Федерер не будет играть на Кубке Дэвиса? Думаю, теннис как таковой более ценен, чем отдельно взятые звёзды, будь то Федерер, Надаль, Джокович или Маррей. Возможно, организаторы слишком напрягаются по этому поводу.



У нас есть отличное молодое поколение, на котором будет строиться теннис в будущем. К сожалению, некоторые из них недостаточно образованны. Они не дружелюбны. Я и сам не был образом для подражания, но у меня всегда были и положительные стороны», – цитирует Хасе Tennis World USA.

Напомним, ранее Роджер Федерер заявил, что обновлённый формат Кубка Дэвиса «не для него».