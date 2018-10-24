Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Дэвенпорт: в следующем сезоне Серену Уильямс ждёт большое испытание

Дэвенпорт: в следующем сезоне Серену Уильямс ждёт большое испытание
Теннис / WTA

Экс первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт прокомментировала возвращение на корт американки Серены Уильямс после беременности и родов.

«В следующем сезоне Серену ждёт большое испытание. Ей снова нужно искать мотивацию для игры, и это будет ещё сложнее. Думаю, она и сейчас готова признать, что возвращение было тяжёлым именно по причине утраченной мотивации.

Искать новые импульсы сложнее со взрослением, а Серена ещё и стала мамой. Найти баланс между всеми заботами очень непросто для неё. Однако она делает всё возможное, в этом нет никаких сомнений. Будет интересно посмотреть, какой будет её мотивация в 2019 году, учитывая то, что сейчас её деятельность стала слишком разносторонней.

Она открыто говорит, что хочет ещё детей. Ей уже 37, и с каждым годом путешествовать всё сложнее. Мне очень интересно будет взглянуть на Уильямс в начале 2019 года», – цитирует Дэвенпорт Sporting News.

Селеш: Серена Уильямс выиграет ещё один или два турнира «Большого шлема»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент