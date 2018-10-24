Кербер: в матче с Осакой исход решили всего несколько очков

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой (6:4, 5:7, 6:4) на Итоговом чемпионате WTA. Кербер одержала свою первую победу на турнире в Сингапуре, Осака, победительница US Open 2018, потерпела уже второе поражение на групповом этапе.

«Наоми – великолепная соперница. Она провела удивительный матч. Я думаю, что мы обе сегодня играли на очень высоком уровне.

Я хорошо начала, второй сет был напряжённым, он мог завершиться победой любой из нас. У меня были шансы, но Осака здорово действовала. Исход матча предрешили всего несколько очков», — цитирует Кербер пресс-служба WTA.

В заключительном матче группового этапа Осака сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов, а Кербер – со Слоан Стивенс из США.