Осака: у меня совсем не идёт подача, я не знаю причины этого

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от немки Анжелики Кербер на Итоговом чемпионате WTA (4:6, 7:5, 4:6).

«Думаю, что этот матч стал своего рода продолжением предыдущего поединка. Я говорю о подаче, у меня она шла. Пока не могу понять, что и почему идёт не так. Буду активно тренировать подачу. В то же время я даже немного горжусь, что провожу такие равные матчи, хотя у меня совершенно не идёт первая подача.

Проблемы с подколенным сухожилием? Да, у меня были некоторые сложности, дискомфорт. Но не стоит волноваться об этом. Я провожу последний турнир в году и, конечно, планирую играть до конца», — цитирует Осаку AFP.

Осака, попавшая в Красную группу, стартовала с двух поражений. Ранее она уступила американке Слоан Стивенс. Для того чтобы выйти в полуфинал, японке необходимо занять место не ниже второго в группе. Теперь Осаке необходимо побеждать голландку Кики Бертенс в третьем туре. Выход в полуфинал будет зависеть также от результата матча Кербер — Стивенс. В случае победы немки Осака, вне зависимости от своего результата, не сможет выйти в полуфинал.