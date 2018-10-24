Бертенс: Стивенс была хороша в плане физической готовности

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс прокомментировала поражение от американки Слоан Стивенс во втором туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре (6:7 (4:7), 6:2, 3:6).

«Матч получился тяжёлым. Стивенс хорошо начала игру, а у меня в начале матча не получалось. Затем я неудачно действовала на тай-брейке. Во втором сете я заиграла лучше, да и Стивенс немного сбавила обороты. А затем, в третьем сете, она вновь начала лучше играть. Думаю, я была близка к победе. Всё решило несколько очков. С физической точки зрения она была хороша, создала мне проблемы», — цитирует Бертенс пресс-служба WTA.

Стивенс выиграла свой второй матч на турнире в Сингапуре. Бертенс после двух туров делит второе место с немкой Анжеликой Кербер. Обе теннисистки одержали по одной победе. Турнирную таблицу замыкает японка Наоми Осака, потерпевшая два поражения.