Бертенс: я заслуженно попала на Итоговый чемпионат WTA

Голландка Кики Бертенс, проигравшая во втором туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре американке Слоан Стивенс со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, оценила своё выступление на старте турнира.

«Я заслуженно попала на Итоговый чемпионат. Это моё ощущение. Я демонстрировала хороший теннис. В этом году я провела несколько прекрасных матчей с соперницами из топ-10 и одержала немало побед. Здесь я победила Кербер, а в матче со Стивенс была близка к успеху. Хорошо, что я попала сюда. На старте турнира я сомневалась в себе, так как играла плохо. Но теперь чувствую, что не зря оказалась в Сингапуре.

В этом году не было одной теннисистки, которая бы всё время побеждала. Борьба в туре была упорной. Поэтому сезон получился интересным. На Итоговом чемпионате также борьба есть в каждом матче, и все могут попасть в полуфинал. Предстоящие дни будут очень увлекательными.

В матче со Стивенс мне следовало больше играть в своей привычной манере. Во втором сете я оказывала давление на соперницу, а она совершала ошибки. В третьей партии Слоан уже играла уверенно, а я допускала неточности. После ряда ошибок ты начинаешь сомневаться в себе, а это плохо. Мне нужно было играть в свой теннис, но иногда приходилось действовать слишком агрессивно», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

26 октября Кики сыграет с японкой Наоми Осакой.