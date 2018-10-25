Кар. Плишкова: с детства смотрю теннис. Для меня это лучше, чем кино

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, пробившаяся в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, поделилась впечатлениями от турнира. Сегодня, 25 октября, она одержала победу над своей соотечественницей Петрой Квитовой со счётом 6:3, 6:4.

«Я просто наслаждаюсь игрой. Может быть, иногда мне больше нравится смотреть, чем играть, но только иногда. Я с детства смотрю теннис. Для меня это лучше, чем кино.

На Итоговом чемпионате все матчи получаются непростыми, поэтому непонятно, кто сможет победить. Всё решится в последний момент. Разница в рейтинге не так велика, и каждая теннисистка может обыграть каждую. Следить за этим очень интересно.

У всех есть шансы на победу. Здесь нет ограничения по времени, и даже если уступаешь 2:6, 1:5, то всё равно можешь вырвать победу. В теннисе бывает немало странных моментов. Бывает так, что аутсайдер может победить лидера. Я знаю игроков, которые могут обыграть соперниц топ-уровня на крупнейших соревнованиях, включая турниры «Большого шлема».

В обеих группах собрались равные по силе соперницы. Однако, думаю, Наоми Осака сыграла не лучшим образом. В обеих встречах она была близка к победе, но на этом покрытии нелегко приходится теннисисткам, играющим в атакующей манере. Покрытие здесь достаточно медленное, поэтому такие теннисистки больше ошибаются.

Победа Стивенс над Бертенс меня не удивила. Я с самого начала думала, что она выиграет. Слоан здорово играет здесь. Мне кажется, она лучше всех играет в своей группе, и если будет в отличном настроении, то может стать сложной соперницей для любой теннисистки. Но делать прогнозы я не буду», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Итоговый чемпионат WTA завершится 28 октября.