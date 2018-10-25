Вавринка выразил готовность сыграть на Кубке Лэйвера

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что он готов сыграть на выставочном турнире Кубок Лэйвера, который в сентябре 2019 года будет проходить в Женеве (Швейцария). В этом случае Вавринка сможет сыграть за сборную Европы, за которую выступает также его соотечественник Роджер Федерер.

«Готов ли я сыграть на Кубке Лэйвера? Да, почему бы и нет? Женева — такое место, где всегда приятно играть. Кубок Лэйвера — сложный турнир для любого игрока. В любом случае мне надо будет сперва подумать об этом и определиться со своими планами на следующий год.

В 2019 году может многое произойти. Но пока, если обойдётся без сюрпризов, я планирую начать год участием в турнире в Дохе, а затем хочу сыграть на Открытом чемпионате Австралии», — цитирует Вавринку Tennis World USA.

Ранее швейцарский теннисист сообщил, что не планирует играть за сборную своей страны в матче Кубке Дэвиса с Россией.