Австрийский теннисист Мельцер завершил карьеру

37-летний австрийский теннисист Юрген Мельцер принял решение о завершении карьеры. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 2010 года провёл свой последний матч в карьере на турнире в Вене. В первом круге Мельцер сенсационно обыграл канадца Милоша Раонича и должен был сыграть с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, но затем был вынужден отказаться от участия из-за проблем с желудком. Ранее Мельцер объявил, что закончит карьеру после турнира в Вене.

В честь ветерана, который за свою карьеру выиграл пять турниров ATP, перед финальным матчем соревнований в Вене будет организована небольшая торжественная церемония.

Отметим, что лучшим результатом в карьере Мельцера было восьмое место в рейтинге ATP. В мае 2015 года он покинул первую сотню рейтинга и больше так и не сумел вернуться в неё. Из-за травмы плеча ему пришлось перенести операцию, после чего теннисист больше не вышел смог вернуться на свой уровень.

В нынешнем сезоне он принял участие лишь в пяти турнирах серии «Челленджер», а также в одном матче Кубка Дэвиса.