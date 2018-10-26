Джокович: всем очень не хватает Сафина с его талантом и разбитыми ракетками

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о своих отношениях с бывшим теннисистом из России Маратом Сафиным.



«Как я уже говорил, Марат был одним из тех, кому я пытался подражать в юности. У нас был общий агент, поэтому мы часто тренировались вместе. Он очень помог мне. Помню, как впервые взял у него подачу на тренировке перед турниром в Бангкоке.

Всего я брал у него подачу дважды в жизни, и обе были лишь на тренировках. Я помню тот первый брейк. Мы тренировались всего минут 20, но мне пришлось сменить три футболки за это время. Я невероятно нервничал, ведь играл против своего кумира.



Сафин – фантастический игрок. Он был очень разносторонним и обладал очень сильной личностью. Марат был бесстрашен. Недавно я говорил с ним, и он сказал, что хочет заняться альпинизмом.



Нам очень не хватает его таланта и… его разбитых ракеток», – цитирует Джоковича Tennis World USA.