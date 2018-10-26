Осака: я должна научиться хорошо играть и на других видах покрытия

Японская теннисистка Наоми Осака после окончания своего выступления на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре поделилась планами на будущее. Осака призналась, что хочет научиться лучше играть на всех видах покрытия. Японская теннисистка снялась перед вторым сетом матча с голландкой Кики Бертенс.

«Я должна научиться играть хорошо не только на харде, но и на других покрытиях. Я думаю, что способна сделать это. И именно на этом аспекте игры я хочу сосредоточиться в следующем году.

Я испытывала боль, но могла продолжать игру. Проблемы возникли в первом матче со Слоан Стивенс. Я думала, что смогу сегодня доиграть до конца. Но болевые ощущения становились всё более сильными, я просто не могла двигаться.

Что я планирую сделать дальше? Отправлюсь домой, я не была дома с US Open. Мне нужно просто отдохнуть несколько недель», — цитирует Осаку AFP.