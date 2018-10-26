Осака снялась по ходу матча с Бертенс в Сингапуре, Кики вышла в полуфинал

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Её соперница по матчу третьего тура группового этапа японка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги, проиграв первый сет со счётом 3:6. Теннисистки провели на корте 35 минут.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Бертенс на Итоговом чемпионате WTA.

Бертенс на Итоговом чемпионате WTA 2018 года выиграла два матча из трёх. Осака не одержала ни одной победы.

Позднее в рамках Красной группы сыграют американка Слоан Стивенс и немка Анжелика Кербер.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

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